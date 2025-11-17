Новини 17 листопада: нові подробиці у схемах Міндіча та суд над Чернишовим

Про що сьогодні говорили:

Про російські атаки. Вночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Сумської, Чернігівської, Одеської та Донецької областей. Також ворог знову атакував порт Ізмаїл дронами. Внаслідок російської атаки було пошкоджено танкер під прапором Туреччини, який перебував на розвантаженні скрапленого газу.

Про справу Мідіча. Стало відомо про те, що матір підозрюваного у корупції у сфері енергетики Тимура Міндіча, Стелла Міндіч, протягом останніх років купила три квартири у Києві. А у компанії для інкасації "Сенс Банку" адреса реєстрації виявилося однаковою з підприємством "Ізумруд" Тимура Міндіча, але у банку запевняють, що не знали про це.

Про Чернишова. Прокурор САП попросив суд взяти колишнього віцепрем'єр-міністра-міністра національної єдності та ексміністра громад і територій, ексголову "Нафтогазу" та Київської ОДА Олексія Чернишова під варту. НАБУ та САП заявляють, що він причетний до схем Міндіча. Чернишов заперечує свою причетність.

Про "земельні схеми". На роботі "Земельного банку" була організована схема, яка дозволяла уникати реалізації певних державних земель через аукціони, заявив народний депутат Ярослав Железняк, який очолює тимчасову слідчу комісію Верховної Ради щодо операції "Мідас".

Про "перезавантаження" держорганів. Уряд затвердив план дій для оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів компаній паливно-енергетичного комплексу для повного перезавантаження енергетичного сектору. Держаудитслужба вже розпочала ревізію НАЕК "Енергоатом".

Про бюджет. Верховна Рада збереться на голосування за законопроєкт "Про державний бюджет України на 2026 рік" у другому читання 2 грудня

Про гроші від МВФ. Загальний обсяг нової програми, який МВФ пропонує Україні, становить близько $8 млрд на 4 роки, і це менше, ніж очікували українські урядовці. Нацбанк України, Мінфін та команда МВФ обговорили подальші плани.

Про залізницю. Французький концерн Alstom та "Укрзалізниця" домовились про постачання в Україну 55 сучасних вантажних локомотивів на суму 475 млн євро.

Про стартапи. Американсько-український стартап Haiqu, який розробляє програмне забезпечення, зробив прорив у квантових обчисленнях.

Ексклюзиви ЕП:

Майбутнє українського села: як його відбудовувати після руйнувань

Держава курує відбудову зруйнованих росіянами сіл. Наскільки глибоким має бути її втручання?