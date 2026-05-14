БРІКС розділились щодо війни в Ірані

Індія стикається з викликом подолання глибоких розбіжностей у блоці БРІКС, який збирається цього тижня в Нью-Делі, оскільки члени організації залишаються розділеними щодо конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомляє Bloomberg.

До БРІКС входять: РФ, Індія, Китай, Південна Африка, Бразилія, Єгипет, Іран, Ефіопія, ОАЕ, Індонезія.

Блок не може дійти згоди щодо того, як реагувати на війну в Ірані, оскільки члени мають різні погляди на війну.

Нью-Делі приймає дводенну зустріч міністрів закордонних справ БРІКС, яка розпочнеться у четвер, а головуватиме на ній міністр закордонних справ Субраманьям Джайшанкар.

Як раніше повідомляло агентство Bloomberg, Іран тисне на групу, щоб вона засудила військову кампанію США та Ізраїлю, і прагне заручитися підтримкою Індії в цьому питанні.

Об'єднані Арабські Емірати, які приєдналися до групи у 2024 році, навряд чи погодяться на це, оскільки Іран завдавав ударів по країні.

За інформацією індійського інформаційного агентства PTI, у середу заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді заявив, що одна з країн-членів тисне на групу, щоб та засудила Іран, затримуючи досягнення консенсусу щодо конфлікту. Він не назвав цю країну.

Тим часом зустріч ризикує опинитися в тіні візиту президента США Дональда Трампа до Пекіна. Китай є найбільшим покупцем іранської нафти та ключовим постачальником дипломатичної підтримки на світовій арені.

У минулому БРІКС не вдавалося досягти консенсусу з ключових глобальних питань. Минулого року група засудила удари США та Ізраїлю по Ірану в липні 2025 року, але промовчала щодо затримання США президента Венесуели Ніколаса Мадуро в січні.

Центральний банк Індії на початку 2026 року порекомендував уряду розглянуть на наступному саміті обʼєднання БРІКС пропозицію про взаємну прив'язку цифрових валют країн-членів, що може зменшити залежність від долара.