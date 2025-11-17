Аудитори почали перевіряти "Енергоатом": на черзі ревізія ще трьох держкомпаній

Держаудитслужби розпочала ревізію НАЕК "Енергоатом". ДАСУ перевірить діяльність апарату управління підприємства, 10 його філій, у тому числі трьох АЕС, за 2023–2025 роки.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами зустрічі із головою Держаудитслужби Аллою Басалаєвою.

"Домовилися, що проміжні результати аудиту мають бути готові вже у грудні. Матеріали аудиту будуть направлені до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування", - зазначила Свириденко.

Паралельно розпочалася підготовка аудиту на інших підприємствах: ТОВ "Оператор ГТС України", ПАТ "Центренерго", АТ "Укргазвидобування".

"Уряд очікує регулярних звітів щодо перебігу всіх перевірок щомісяця протягом всього періоду. Ми будемо діяти оперативно, якщо будуть виявлені порушення", - запевнила Свириденко.

Нагадаємо:

В Україні викрили масштабну корупційну схему в енергетиці. НАБУ та САП підозрюють, що співорганізатором схеми був друг президента Володимира Зеленського Тимур Міндіч.