Голосування за бюджет перенесли на 2 грудня – Підласа

Верховна Рада збереться на голосування за законопроєкт "Про державний бюджет України на 2026 рік" у другому читання 2 грудня.

Про це ЕП повідомила голова Бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

"Голосування за бюджет у 2 читанні переноситься. Попередньо на 2 грудня. Ми продовжуємо консультації щодо реформи оплати вчителів та можливості спрямування 4% ПДФО в місцеві бюджети", – повідомила вона.

Зазначимо, що за законом Верховна Рада має проголосувати за державний бюджет у другому читанні не пізніше 20 листопада, а у третьому читанні та в цілому – не пізніше 1 грудня. Досі поточному скликанню парламенту вдавалося дотримуватися цього "дедлайну".

Співрозмовники ЕП у парламенті зазначають, що неофіційна причина перенесення дати голосування за бюджет пов'язана з гучним скандалом з корупцією в енергетиці.

Зокрема, керівництво коаліції не впевнене, що на бюджет збереться необхідна кількість голосів. Водночас процедура подальшого голосування у разі провалу у другому читанні є занадто заплутаною та містить низку юридичних колізій та неузгоджень.

18 листопада парламент має розглянути відставку Германа Галущенка та Світлани Гринчук. Після цього на голосування винесуть законопроєкт про повторне підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% – залежно від голосування за цей законопроєкт і мають "виміряти" майбутню підтримку бюджету.

Нагадаємо:

Раніше Кабінет міністрів затвердив проєкт бюджету на 2026 рік з загальним рекордним обсягом видатків - 4,751 трлн грн.

5 листопада уряд схвалив проєкт бюджету до другого читання, майже не врахувавши правок народних депутатів.