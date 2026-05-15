Новини 15 травня: прискорення будівництва нафтопроводу в обхід Ормузу та масштабний удар по вейпах

Про що сьогодні говорили

Про удари по Україні. На Запоріжжі ворожий БПЛА вдарив поблизу одного з вагонів приміського поїзда, поранення дістали двоє пасажирів.

Про удари по Росії. Газопереробний завод "Газпрому" в Астраханській області на півдні Росії зупинив виробництво автомобільного пального після пожежі, що спалахнула 13 травня внаслідок атаки дрона.

Про олію. Світовий агрогігант ADM призупиняє роботу олійноекстракційного заводу в Чорноморську після пошкоджень, яких підприємство зазнало внаслідок атаки дрона 26 квітня.

Про ракети. Російські крилаті ракети, використані під час смертоносного удару по Україні в четвер, були виготовлені цього року з використанням західних комплектуючих.

Про вейпи. Бюро економічної безпеки припинило діяльність організованої групи, яка налагодила повний цикл незаконного виробництва та продажу вейпів.

Про соцвиплати. Уряд спростив механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків: усі нарахування надходитимуть на єдиний рахунок за всіма видами цільових допомог.

Про квитки. У Львові з 16 травня змінюється вартість проїзду у всьому громадському транспорті: вона зросте на 20-35%.

Про "Династію". Суд застосував запобіжні заходи до ще чотирьох учасників організованої групи, причетної до легалізації здобутого злочинним способом майна через будівництво комплексу "Династія".

Про Ормуз. Об'єднані Арабські Емірати прискорять будівництво нового нафтопроводу, щоб до 2027 року подвоїти експортну потужність через Фуджейру, що суттєво розширить можливості країни обходити Ормузьку протоку.

Про Швейцарію. Правоохоронці Швейцарії провели масштабну операцію з виявлення мережі фінансових посередників, які допомагали російським бізнесменам обходити міжнародні санкції.

Про Кубу. Глава ЦРУ прилетів до Гавани, щоб вимагати від кубинського режиму "фундаментальних змін", тоді як Дональд Трамп посилює тиск на комуністичний уряд, домагаючись лібералізації економіки.

Ексклюзиви ЕП

Пощастило з назвою: як карибський острів заробляє мільйони на доменному імені .ai

ШІ-бум, який сколихнув світ після запуску чат-бота ChatGPT наприкінці 2022 року, створює можливості для заробітку навіть для крихітних островів, які ніколи до цього зі штучним інтелектом не асоціювалися.