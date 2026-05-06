РФ готує викрадення цінної сировини з 18 родовищ окупованого півдня – Зеленський

Українська розвідка має документи, які свідчать, що Росія планує видобуток і вивезення цінної сировини з тимчасово окупованих територій півдня України. Йдеться щонайменше про 18 родовищ.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Планується здійснення геологічної розвідки, швидкий видобуток і вивезення цінної сировини зі щонайменше 18 родовищ, а саме: титану, літію, танталу, ніобію, циркону, молібдену та графіту", - розповів він.

Зеленський запевнив, що Росія готує на захоплених південних територіях такі самі процеси грабунку і деіндустріалізації, які раніше провела на окупованому Донбасі.

Окремо, за даними розвідки, російська сторона готує подальше захоплення і вивезення цьогорічного врожаю зерна. Україна готується протидіяти цим планам.

Росія через державні аукціони розпродає природні ресурси на окупованих територіях України, і одним із найбільших таких продажів уже стало Бобриківське золоторудне родовище в Луганській області.

У червні 2025 року армія РФ захопила село Шевченко в Донецькій області, біля якого розташоване родовище літієвих руд з одним із найбільших запасів у Східній Європі.