Sony викуповує права на пісні Леонарда Коена, Blondie, Бібера та інших

Sony Music Group придбає каталог Recognition Music Group у Blackstone в рамках угоди на суму майже 4 млрд доларів, що надасть їй права на понад 45 000 пісень, від "Hallelujah" Леонарда Коена до "Don't Stop Believin'" гурту Journey.

Про це повідомляє Financial Times.

Sony уклала угоду через своє спільне підприємство з сингапурським суверенним фондом GIC, про що компанії оголосили в понеділок. Хоча вони відмовилися коментувати суму угоди, одна особа, обізнана з ситуацією, зазначила, що її вартість наближається до 4 млрд доларів.

Recognition була створена Blackstone після придбання у 2024 році за 1,6 млрд доларів британської музичної інвестиційної групи Hipgnosis Songs Fund, що котирується на біржі.

Під керівництвом свого засновника Мерка Меркуріадіса Hipgnosis зібрала великий каталог прав, переважно на старіші твори таких виконавців, як Red Hot Chili Peppers та Шакіра, в рамках багаторічної серії угод, що призвело до зростання цін на ринку.

Ринок злиттів і поглинань у музичній галузі був особливо активним останніми місяцями, зокрема завдяки угодам щодо музичних прав, які забезпечують інвесторам фінансову віддачу на основі платежів за використання на стрімінгових платформах, радіо та телебаченні.

Минулого місяця німецька музична група BMG погодилася об'єднатися з лейблом Concord із Нашвілла, щоб створити компанію вартістю 14 млрд доларів, яка володітиме правами на понад 4 млн пісень, а також контрактами на представництво таких артистів, як Лілі Аллен та Кайлі Міноуг.

Компанія Sony, яка минулого року придбала менший портфель прав на пісні у Recognition, була однією з найамбітніших груп у придбанні музичних каталогів протягом останніх п'яти років, включаючи права на пісні Queen та Pink Floyd.

Старіша музика, як правило, становить значну частку музичного споживання на зрілих ринках, де більша кількість старших споживачів слухає музику через стрімінгові платформи.

Джон Платт, голова та генеральний директор Sony Music Publishing, заявив, що угода відображає "нашу віру в незмінну силу чудової музики".

До каталогу, який збираться придбати Sony входять пісня:

50 cent, Blondie, Дейва Стюарта, Джорджа Бенсона, Jorney, Джастіна Бібера, Джастіна Тімберлейка, Леонарда Коена, Madcon, Ніла Янга, Ніла Роджерса (гурт Chic), Майкла Джекосна, Мадони, Даяни Рос, Джеффа Бека, Девіда Бові, Майкла Джексона, Duran Duran, Браяна Феррі, Red Hot Chili Peppers, Ріка Джеймса, Шакіри, Skrillex.

Серед відомих пісень, що опиняться під контролем Sony Music – Don't stop believing (Jorney), Like A Virgin (Madonna), let's dance (Девід Бові), Earth Song (Майкл Джексон), Hallelujah (Леонард Коен).