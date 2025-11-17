САП просить взяти Чернишова під арешт і встановити заставу у 55 мільйонів

Прокурор САП попросив у суду взяти колишнього віцепрем'єр-міністра-міністра національної єдності та ексміністра громад і територій, ексголову "Нафтогазу" та Київської ОДА Олексія Чернишова під варту.

Про це йдеться на засіданні Вищого антикорупційного суду.

Представник САП аргументував необхідність арешту Чернишова тим, що він може вплинути на хід слідства, знищити докази, вплинути на свідків або виїхати закордон.

Заставу просять встановити у розмірі 55 мільйоні гривень.

У НАБУ та САП заявляють, що загалом зафіксовано передачу Чернишову 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою (більше 55 мільйонів гривень) від організаторів схеми корупції навколо "Енергоатому" Тимуром Міндічем та Олександром Цукерманом.

Передача коштів відбувалась безпосередньо в офісі або у медичній клініці, що належала Цукерману.

Нагадаємо:

Правоохоронці задокументували, як учасники корупційної схеми в енергетиці передавали кошти колишньому віцепрем'єр-міністру України, якого у внутрішньому спілкуванні називали Че Гевара.

Організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч (фігурує у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Карлсон"), який буквально за декілька годин до обшуків НАБУ встиг виїхати з країни.