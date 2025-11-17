В Україні повністю перезавантажать енергетичний сектор: що передбачає план уряду

Уряд затвердив план дій для оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів компаній паливно-енергетичного комплексу для повного перезавантаження енергетичного сектору.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко 17 листопада.

Зазначається, що ключова задача — оновлення менеджменту через формування нового складу наглядових рад усіх держкомпаній енергосектору, зокрема:

НАЕК "Енергоатом": формування нового складу наглядової ради; НАК "Нафтогаз": конкурсний відбір до наглядової ради, формування виконавчих органів Групи Нафтогаз (АТ "Укргазвидобування", АТ "Укрнафта", ТОВ "Газорозподільчі мережі України"); ПрАТ "Укргідроенерго": призначення представника держави до складу наглядової ради, конкурс на посаду голови виконавчого органу; ТОВ "Оператор ГТС України": оновлення представника держави у складі наглядової, завершення конкурсу на посаду голови виконавчого органу; НЕК "Укренерго": оновлення представника держави у складі наглядової ради; ПАТ "Центренерго", АТ "Енергетична компанія України", АТ "Українські розподільчі мережі", АТ "Регіональні електричні мережі", Нижньодністровська ГЕС, Кременчуцька ТЕЦ — формування нового складу наглядових рад; ДП "Гарантований покупець": перетворення з державного підприємства в акціонерне товариство, формування нового складу наглядової ради; Оновлення статутів, положень про наглядову раду та положень про принципи формування наглядової ради господарських товариств енергетичної галузі відповідно до керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку з корпоративного управління на підприємствах державної форми власності.

"Першочергова задача цього тижня — затвердити нову наглядову раду Енергоатому", - додала Свириденко.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський разом з премʼєр-міністром Юлією Свириденко та міністром економіки Олексієм Соболевим визначили порядок дій для перезавантаження ключових державних підприємств.

Раніше Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко зазначив, що з результатами аудиту державних компаній, які анонсували після розслідування НАБУ, будуть кадрові рішення.

13 листопада прем'єр-міністр Юлія Свириденко зазначала, що в Україні проведуть аудит всіх державних компаній, зокрема енергетичних.

В Україні викрили масштабну корупційну схему в енергетиці, співорганізатором якої був друг президента Володимира Зеленського Тимур Міндіч.