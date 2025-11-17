Місія МВФ: Пишний розповів, на чому наполягатиме Україна
Нацбанк України, Мінфін та команда МВФ обговорили плани на найближчі дні. Експертні дискусії стосуватимуться потенційної нової програми розширеного фінансування.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний після зустрічі з місією МВФ на чолі з Гевіном Греєм
"Ми виступаємо за те, щоб у новій програмі були відображені завдання, які дадуть змогу реалізувати реформи в межах європейської інтеграції. Для нас це важливий пріоритет", - підкреслив Пишний.
За його словами, під час переговорів приділятимуть увагу питанню подальшого забезпечення макроекономічної стабільності та завдань із втілення структурних реформ в умовах надзвичайно високої невизначеності.
"Важливий блок обговорення – досягнення ритмічного та достатнього фінансування на 2026–2027 роки за рахунок мобілізації внутрішніх ресурсів, зокрема завдяки детінізації економіки, та подальшої підтримки міжнародних партнерів. У фокусі – обсяги та джерела фінансування", - зазначив Пишний.
Він додав, що команда НБУ готова до детальних дискусій щодо макроекономічних показників, заходів процентної та валютно-курсової політики та продовження реформ у фінансовому секторі.
"Також розраховуємо на детальне обговорення питань щодо розбудови інфраструктури фінансових ринків, валютної лібералізації, страхування воєнних ризиків, інших питань", - розповів голова НБУ.
Нагадаємо:
Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні над запуском нової програми розширеного фінансування.