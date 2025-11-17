У підрядника "Сенс Банку" виявили спільну адресу реєстрації з підприємством Міндіча

Адреса реєстрації компанії для інкасації "Сенс Банку" виявилося однаковою з підприємством "Ізумруд" Тимура Міндіча, але у банку запевняють, що не знали про це.

Про це йшлося на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки щодо операції "Мідас" про можливу корупцію в "Енергоатомі".

Народний депутат Ярослав Железняк, який очолює тимчасову слідчу комісію, повідомив, що "СІТ Сек'юріті", яка інкасує гроші для "Сенс Банк", зареєстрована на діамантовому заводі, пов'язаному з Міндічем.

Железняк звернув увагу, що ця компанія зареєстрована за тією ж адресою, що й завод "Ізумруд" – підприємство з діамантового бізнесу, пов'язаного з Тимуром Міндічем, бізнес-партнером студії "Квартал 95".

Голова правління "Сенс Банку" Олексій Ступак пояснив, що близько 80% інкасації банк здійснює власними силами, але приблизно 20% – у 2–3 регіонах, де послуга збиткова або економічно недоцільна – виконує зовнішній підрядник ТОВ "СІТ Сек'юріті".

Керівник "Сенс Банку" наполягає, що конкурс на інкасацію був відкритим та "максимально об'єктивним".

"Ми не досліджували завод "Ізумруд" у контексті того, коли обирали ТОВ "СІТ Сек'юріті". У нас було 3–4 кандидати. Конкурс був прописаний максимально об'єктивно, ми орієнтувались на тарифи та репутацію", – сказав Ступак.

ТОВ "СІТ Сек'юріті" надає охоронні послуги. Статутний капітал компанії становить 56,15 млн грн, основним власником є Ігор Шайхет (97,5%), решта належить Олександру Калашнику (2,5%), зазначає видання.

Нагадаємо:

В Україні викрили масштабну корупційну схему в енергетиці, співорганізатором якої був друг президента Володимира Зеленського Тимур Міндіч. Бізнесмен пов'язаний із 17 юридичними особами в Україні, але активні з них лише дев'ять. За декілька годин до обшуків НАБУ Міндіч встиг виїхати з країни.

Раніше уряд ухвалив рішення про початок підготовки до продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі АТ "Сенс Банк" та АБ "Укргазбанк".

Уряд затвердив план дій для оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів компаній паливно-енергетичного комплексу для повного перезавантаження енергетичного сектору.