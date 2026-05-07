Новини 7 травня: прискорення інфляції та нова власниця OnlyFans

Про атаки РФ. Росіяни атакували місто Дніпро та пошкодили підприємство, на Дніпропетровщині ворожий FPV-дрон влучив в автівку енергетиків.

Про інфляцію. Зростання споживчих цін в Україні у квітні 2026 року порівняно із березнем становило 1,4%, а порівняно з квітнем 2025 року – 8,6%.

Про податки. Парламентський фінансовий комітет рекомендував прийняти у цілому законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, що є структурним маяком нової програми фінансування з МВФ.

Про банки. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію банку "Конкорд" як юридичної особи.

Про активи чиновників. Ексдиректору комунального підприємства Харківської міської ради вручили підозру: у декларації він не вказав майно вартістю 4,3 млн грн.

Про бізнес у Чорнобилі. Підприємцям і колишнім посадовцям повідомили про підозру у справі про незаконне використання понад 190 гектарів земель Чорнобильського заповідника під агробізнес.

Про судноплавство. "Кернел" продав балкер Rotterdam Pearl V, який купив у грудні 2023 року, і розглядає повну відмову від володіння власним флотом.

Про новий завод. У Вінниці завод Smart Line почав випуск фарбувальних камер для металообробної промисловості, інвестувавши у першу чергу заводу 46 млн грн.

Про OnlyFans. Вдова українця Леоніда Радвінського стала спадкоємицею бізнес-імперії, що стоїть за платформою для дорослих OnlyFans.

Гетманцев просить пом'якшення: депутат пропонує не так жорстко перевіряти топчиновників

У законопроєкт про "податок на OLX" голова профільного комітету вніс норму про послаблення фінмоніторингу топпосадовців. Для чого?