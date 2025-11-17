Французький концерн поставить в Україну 55 електровозів: замінить 80 старих аналогів

Французький концерн Alstom та "Укрзалізниця" домовились про постачання в Україну 55 сучасних вантажних локомотивів на суму 475 млн євро.

Про це повідомив гендиректор УЗ Олександр Перцовський, зазначивши, що підписання відповідних документів відбулося 17 листопада в присутності президентів України та Франції.

"Угода з Alstom на 55 локомотивів, профінансована міжнародними партнерами, дозволить УЗ модернізувати вкрай застарілий парк та втримати обсяги вантажних перевезень.

Це важливий крок, щоб розв'язати критичну проблему застарілого парку тяги, середній вік якого сягає 46 років", - зазначив він.

Контракт укладено за результатами міжнародного тендера Світового банку. На тендерному майданчику активну участь брали понад десять компаній — виробники залізничного рухомого складу з Європи та Азії.

Перший новий електровоз прибуде в Україну у I кварталі 2027 року. Поставка всієї партії триватиме впродовж 2027-2029 років.

Перцовський зазначив, що 55 нових електровозів ефективно замінять близько 80 старих аналогів, що наразі експлуатуються, і дозволить скоротити операційні витрати на понад 30%.

Нові вантажні електровози на базі платформи Alstom Traxx Hauler стануть першими в Україні європейськими локомотивами, що можуть працювати від двох типів живлення.

Нагадаємо:

