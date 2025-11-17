Менше, ніж очікували: Підласа прокоментувала нову програму МВФ на 8 мільярдів доларів

Загальний обсяг нової програми, який МВФ пропонує Україні, становить близько $8 млрд на 4 роки.

Про це повідомила голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа.

"Це менше, ніж ми очікували і ніж нам потрібно, але програма з МВФ - ключ до отримання фінансування від інших партнерів, у тому числі й репараційного кредиту", - зазначила Підласа.

За її словами, рішення борду МВФ щодо запуску програми очікується в січні, тоді ж - перша виплата (initial disbursement). Prior action (попередні дії, які потрібно виконати для старту програми) - традиційно ухвалення бюджету на 2026 рік у межах погодженого з МВФ дефіциту.

"Щодо структурних маяків - МВФ найбільше зацікавлений у збільшенні доходів державного бюджету, зокрема шляхом закриття схем уникнення сплати податків", - розповіла Підласа.

Нагадаємо:

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні над запуском нової програми розширеного фінансування.

За словами голови НБУ Андрія Пишного, Україна виступає за те, щоб у новій програмі були відображені завдання, які дадуть змогу реалізувати реформи в межах європейської інтеграції.