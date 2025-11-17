Матір Міндіча оформила на себе три квартири у Києві після 2020 року – hromadske

Матір підозрюваного у корупції у сфері енергетики Тимура Міндіча, Стелла Міндіч, протягом останніх років купила три квартири у Києві.

Про це йдеться у матеріалі hromadske.

Одна з цих квартир розташовується у будинку на Грушевського 9-А. Квартира площею 214 м² належить матері Міндіча, пані Стеллі, з 2020 року.

Ще дві квартири, у ЖК преміумкласу "Метрополь", зареєстровані на неї нещодавно - у 2023 році.

Загальна площа — майже 200 м². Мінімальна ринкова ціна на 2023 рік - близько 600 000 доларів. Але мати Міндіча могла заплатити менше.

Згідно з документами, жінка оплатила за ці дві квартири 2,97 млн грн, або 80,7 тис доларів.

Квартири Стелла Міндіч купувала у замовника будівництва ЖК - ТОВ "Скайпроджект".

Компанія належить Олександру Глімбовському — тестю ексголови ДФС Романа Насірова.

Нагадаємо:

В Україні викрили масштабну корупційну схему в енергетиці, співорганізатором якої був друг президента Володимира Зеленського Тимур Міндіч.

10 листопада стало відомо про те, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та у міністра юстиції Германа Галущенка. Тоді ж джерела УП повідомили, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків.

Бізнесмен Тімур Міндіч пов'язаний із 17 юридичними особами в Україні, але активні з них лише дев'ять.