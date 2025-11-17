Український стартап Haiqu зробив прорив у квантових обчисленнях

Американсько-український стартап Haiqu, який розробляє квантова програмне забезпечення, вперше продемонстрував здатність квантових комп'ютерів працювати з високовимірними даними, характерними для реальних задач та використав це для покращення алгоритмів виявлення аномалій.

Про це ЕП повідомили в Haiqu.

Експерименти проводили на квантовому на квантовому процесорі останнього покоління IBM Heron. Команда застосувала новий метод квантового завантаження даних (ефективне "упаковування" сотень і тисяч ознак в обмежену кількість кубітів) і змогла завантажити понад 500 ознак у схеми на 128 кубітах ("квантовий біт" – мінімальна одиниця інформації у квантовому комп'ютерні – ЕП).

Це суттєво більше за попередні демонстрації і вперше дало практичне покращення алгоритму пошуку аномалій на реальному квантовому пристрої. Чому це важливо?

На практиці дані часто надто складні та "шумні" для класичних алгоритмів. Квантові комп'ютери дозволяють інакше подати ці дані, щоб закономірності та збої проявлялися виразніше. Проте досі така обробка даних була обмежена або неможлива через невелике число кубітів та кількість операцій доступних у моделях квантових процесорів.

"Сучасні квантові комп'ютери, хоч і не ідеальні, уже наближаються до практичних застосувань. Завдяки нашому підходу квантові алгоритми працюють на значно більших масштабах, де квантова обробка даних починає давати перевагу, що ми й продемонстрували на задачі з аномаліями", – зазначає співзасновник і CTO Haiqu Микола Максименко.

Нова технологія відкриває можливість для практичного застосування квантових обчислень для аналізу даних у фінансах, енергетиці, медицині та інших секторах.

"Можливість представлення високорозмірних даних з сотнями і навіть тисячами ознак відкриває шлях до розробки застосунків нового масштабу, що команда Haiqu експериментально продемонструвала на нашому обладнанні. Такі результати просувають індустрію вперед на шляху до досягнення квантової переваги вже у найближчому майбутньому", – зазначає директор IBM Research Джей Гамбетта.

Завдання з виявлення аномалій критично важливі: від пошуку шахрайства у фінансових транзакціях і нетипової поведінки на ринках до відхилень у показниках пацієнтів, роботі промислових сенсорів чи незвичних погодних патернів. Навіть невелике підвищення точності тут дає відчутний ефект для цілих індустрій.

Експеримент свідчить про потенційну можливість квантової переваги в обробці даних. Хоч конкретний приклад був обмеженим можливістю перевірки результату на класичному комп'ютері, час обробки даних на квантовому обладнанні був меншим ніж час аналогічної класичної симуляції. Водночас метод вже сьогодні дає можливість створювати представлення які важко або неможливо відтворити на класичних комп'ютерах.

Надалі Haiqu планує розширити дослідження до більш складних даних і ширшого спектра задач. Стартап також розпочав прийом заявок на участь у бета-тестуванні технології для інших типових масивів даних.

