Армія РФ завдала ударів по енергооб'єктах в п'яти областях України

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Сумської, Чернігівської, Одеської та Донецької областей.

Про це інформує Міністерство енергетики.

На пошкоджених об'єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи, повідомили в Міненерго.

У відомстві нагадали, що сьогодні графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у більшості регіонів України.

"Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону", – наголосили у міністерстві.

Міненерго закликало споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо:

У понеділок 17 листопада у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження енергоспоживання, графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 4 черг діятимуть упродовж всієї доби.