"Цікавіше, ніж "шлагбаум": нардеп розповів про схему на роботі "Земельного банку"

На роботі "Земельного банку" була організована схема, яка дозволяла уникати реалізації певних державних земель через аукціони.

Про це розповів народний депутат Ярослав Железняк.

"Є якийсь бек-офіс, який якимось чином пов'язаний з департаментом у Фонді держмайна, який відповідає за цей напрямок. Якась земля передається, а якась – відбувається така от "магія" перебуває у такому от стані", – розповів він на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки щодо операції "Мідас" про можливу корупцію в "Енергоатомі".

"Є земля, яку передали до "Земельного банку", її чомусь не виставляють на торги і хтось її засіює", – сказав Железняк.

Він також зауважив, що "головним драйвером" створення "Земельного банку" був тодішній заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма, "який є представником інтересів пана Міндіча".



За його словами, тимчасова слідча комісія інформована про низку таких випадків, коли землю сільськогосподарського призначенні навмисно не допускають на відкриті торги.

Це дозволяє обробляти землю і продавати збіжжя за більш вигідними умовами, зважаючи на відсутність витрат на оренду землі.

У той же час, на засіданні тимчасової слідчої комісії в. о. голови Фонду держмайна Іванна Смачило запевнила, що якщо землі не потрапили на аукціони, то для цього існують об'єктивні причини.

"Я відслідковувала кожну земельну ділянку, яка не потрапила до "Земельного банку". Більше 90% земель вже пройшли аукціони. Десь були зриви, свідомі зриви учасників, але фактично вони пройшли", – заявила вона.

"По таких землях або вони у судах, хтось спорить за них, хто не зацікавлений у оренді, або не закінчився процес розмінування, або вони наближені до бойових дій. По кожній земельній ділянці була причина, чому вона не на аукціоні", – зазначила Смачило.

"Ми хочемо забрати ще більше земель, у інше підприємство, де ми б здавали у суборенду, а не у власність цю землю через аукціони. Ми воювали з усіма і з нами всі. Величезний спротив був зі сторони Національної академії наук", – додала вона.

Нагадаємо:

За чотири роки торгів через "Прозорро.Продажі" було реалізовано понад 30 тис. земельних ділянок (оренда, продаж ділянок тощо). Cукупна вартість угод за результатами земельних аукціонів в державній електронній системі сягнула майже 8 млрд грн.

В Україні викрили масштабну корупційну схему в енергетиці, співорганізатором якої був друг президента Володимира Зеленського Тимур Міндіч. Бізнесмен пов'язаний із 17 юридичними особами в Україні, але активні з них лише дев'ять. За декілька годин до обшуків НАБУ Міндіч встиг виїхати з країни.

Уряд затвердив план дій для оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів компаній паливно-енергетичного комплексу для повного перезавантаження енергетичного сектору.