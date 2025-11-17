У Ізмаїлі росіяни поцілили у судно-газовоз: які наслідки

На території Ізмаїльського порта унаслідок російської атаки постраждав танкер під прапором Туреччини, який перебував на розвантаженні скрапленого газу.

Про це пише EURONEWS.

"На судні залишилось близько трьох тисяч тонн. Виникла масштабна пожежа, які рятувальники ліквідовують й досі. Містом на ранок ще здіймається дим від пожежі", – говориться у повідомленні.

Генеральне управління морських справ турецького уряду повідомляє, що безпечно евакуйований був і екіпаж судна з 16 членів. Додається, що напад стався о 2-й годині ночі.

"Судно ORINDA під турецьким прапором, що перевозить зріджений нафтовий газ, на борту якого перебували 16 турецьких членів екіпажу, постраждало під час евакуації в порту Ізмаїл, Україна, та загорілося. Екіпаж безпечно евакуювався з судна. Постраждалих немає. Пожежники ліквідують пожежу на борту", – йдеться у повідомленні.

"Румунська влада евакуює мешканців села Плауру, що знаходиться поблизу кордону з Україною, через високий ризик вибуху на судні, у яке сьогодні вночі поцілив російський ударний дрон.

Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що після нічної російської атаки на порт Ізмаїл загорілося обладнання для перекачування газу, розміщене на борту цивільного судна під прапором Туреччини.

"За інформацією місцевої влади, підстав для евакуації населення наразі немає", – зазначили у відомстві.

Також відомо, що були пошкоджені три порожні баржі, які належать Ізмаїльському порту та Адміністрації морських портів України, та два понтони. Ушкоджень зазнало ще судно під прапором України, пожежу на якому самостійно загасив екіпаж.

"На одному з підприємств Ізмаїла "шахеди" атакували танкер під прапором України та колишнє російське судно, на яке накладено арешт АРМА", – пише українське видання Bessarabiainform.com.

Нагадаємо:

Вночі проти 17 листопада рф завдала ударів безпілотниками по портовій інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки пошкоджено портове обладнання та кілька цивільних суден, що перебували біля причалів.

Також повідомлялося, що вночі проти 17 листопада ворог атакував енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області.

Раніше повідомлялося, що вночі проти 4 листопада Ізмаїльський морський порт зазнав ворожої атаки дронами. Внаслідок атаки пошкоджено портове обладнання та кілька цивільних суден, що перебували біля причалів.