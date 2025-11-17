Чернишов заперечив причетність до плівок Міндіча

Колишній віцепрем'єр-міністр-міністр національної єдності та ексміністр громад і територій, ексголова "Нафтогазу" та Київської ОДА Олексій Чернишов заперечує свою причетність до корупції навколо "Енероатома".

Про це повідомляє "Суспільне".

Чернишов, перед початком засідання ВАКС, де йому мають ооголошувати запобіжний захід, заявив, що нічого не знає про псевдонім "Че Гевара", яким нібито називали його інші фігуранти справи.

"Я ніякого відношення до цієї організації не мав, і не маю", — сказав Олексій Чернишов.

Олексій Чернишов припустив, що голос на оприлюднених НАБУ записах може бути схожим на його, однак наголосив на потребі "матеріальних доказів" у справі. "Спираймося на факти. Я не заперечую проти проведення розслідування НАБУ та САП", — сказав колишній міністр.

Він відмовився відповідати журналістам, чи знайомий із бізнесменом Тимуром Міндічем, якого НАБУ підозрює в організації схеми розкрадань в "Енергоатомі". Чернишов також заявив, що не знайомий із фігурантами розслідування, тому "не може бути причетним до злочинної схеми".

Коментуючи свою можливу участь у будівельному проєкті в Козині, який нині очолює його бізнес-партнерка Лілія Лисенко, Чернишов підкреслив, що до держслужби займався бізнесом. За його словами, усі свої статки він задекларував.

Нагадаємо:

Прокурор САП попросив у суду взяти колишнього віцепрем'єр-міністра-міністра національної єдності та ексміністра громад і територій, ексголову "Нафтогазу" та Київської ОДА Олексія Чернишова під варту.