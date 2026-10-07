Новини дня: Екстрені відключення та затримки зарплат комунальникам

Про що сьогодні говорили

Про світло. У Міненерго попередили, що Після російських ударів по енергетичній інфраструктурі в окремих регіонах України можуть застосувати аварійні відключення. Після обстрілів у Києві та області запровадили екстрені відключення світла, тимчасово призупинено рух електротранспорту.

Про воду. У Києві через проблему з електропостачанням частково знеструмлені водопровідні насосні станції, на правому березі міста перебої з водопостачанням.

Про газ. Унаслідок нічної російської атаки на Прилуки було пошкоджено газопровід середнього тиску, через що понад 18 тисяч мешканців тимчасово залишилися без газу.

Про удари РФ по бізнесу. У Києві ворог повністю знищив центральний склад мережі автомагазинів АТЛ та склад свіжих продуктів торгової мережі "Ашан", у Обухові на Київщині ракети серйозно пошкодили картонно-паперовий комбінат, також ворог вдарив по Борщагівському хіміко-фармацевтичному заводу.

Про ворога. Українські військові за добу завдали ударів по чотирьох цілях у Росії, у тому числі – двох нафтових об'єктах та полігону. Нафтопереробний завод у російському Волгограді призупинив роботу після атаки українських дронів 2 жовтня.

Про зарплати. До кінця тижня частина львівських двірників та водіїв трамваїв можуть не отримати планову зарплату, уряд обіцяє вирішити це питання "у ручному режимі".

Про схеми. ДБР викрило злочинну організацію, учасники якої під виглядом виконання лісозаготівельних робіт отримували кошти від державного лісогосподарського підприємства та легалізували їх.

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Програти Узбекистан Росії: як українські ліки можуть втратити головний експортний ринок

Вітчизняні фармвиробники можуть втратити життєво важливий для себе ринок Узбекистану, а росіяни – посісти їх місце. Що відбувається?