Львівським комунальникам затримують зарплати – Садовий

До кінця тижня частина львівських двірників та водіїв трамваїв можуть не отримати планову зарплату, уряд обіцяє вирішити це питання "у ручному режимі".

Про це повідомив львівський міський голова Андрій Садовий.

Державна казначейська служба зупинила проведення платежів за транспортну роботу та санітарне очищення, пояснив він.

"Саме сюди входять зарплати двірників та водіїв електротранспорту", – зазначив Садовий.

За його словами, у Львові не проведено платежів на понад 500 мільйонів гривень.

Окрім зарплат комунальників, це також підготовка до зими, фінансування медичних та освітніх обʼєктів, аварійно-відновлювальні роботи після ракетних атак.

"Треба розуміти, що це податки львівʼян, які держава фактично заморозила", – зазначив міський голова.

Він зауважив, що "на пʼятому році повномасштабної війни ситуація з державним бюджетом справді складна".

У той же час, економити треба, але точно не на комунальниках, "для багатьох із них ця зарплата критично важлива", зауважив Садовий.

За його словами, пемʼєр-міністр Сергій Корецький пообіцяв, що "критичні платежі поступово проводитимуть у ручному режимі" і це вимушене рішення.

Ситуація може покращитися вже протягом місяця.

Сам Садовий заявив, що відмовляється від зарплати, поки її не почнуть платити комунальникам.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що після переговорів із ЄС Україна досі шукає фінансування більшої частини додаткової оборонної потреби у 27 млрд доларів: понад 7 млрд уряд покриє внутрішніми ресурсами, для решти гроші ще шукають.

Президент Володимир Зеленський назвав "космічним" дефіцит фінансування української оборони та заявив, що влада готує пропозиції для вирішення проблеми.

Ситуація з державними фінансами наближається до критичної, а затримка необхідних голосувань у Верховній Раді може коштувати Україні значної частини з 29,5 млрд доларів міжнародного фінансування.

Міноборони спільно з Генштабом та командуванням Сил логістики вивільнять 15,6 мільярда гривень на актуальні потреби війська, розірвавши частину контрактів з виробниками та відмовившись від запланованих закупівель.

У межах оптимізації в центральних органах виконавчої влади планується скоротити понад чотири тисячі вакантних посад.