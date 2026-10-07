Російські ракети поцілили у картонно-паперовий комбінат на Київщині
Росіяни поцілили у виробничі та складські приміщення Київського картонно-паперового комбінату у Обухові на Київщині: ракети серйозно пошкодили підприємство, виробництво зупинено.
Про це ККПК повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні, 7 жовтня, Київський картонно-паперовий комбінат вже втретє за останні пів року був атакований ворожими ракетами", – говориться у повідомленні.
Серйозних руйнувань зазнали виробничі та складські приміщення, пошкоджено обладнання й інженерні комунікації.
В результаті потужних вибухів виникли пожежі, над гасінням яких досі працюють надзвичайні служби.
"Наразі роботу виробництва зупинено. Попри серйозні матеріальні збитки, для нас головне, що ніхто з наших працівників, які діяли згідно з безпековими інструкціями, не постраждав", – повідомляє ККПК.
Ідеться про підприємство целюлозно-паперової галузі, яке виготовляє картон, гофротару та продукцію санітарно-гігієнічного призначення, який належить австрійській Pulp Mill Holding GMBH.
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Нагадаємо:
У квітні "Київський картонно-паперовий комбінат" у місті Обухів на Київщині тимчасово зупинив виробництво після російської атаки.