У Києві скасували екстрені відключення світла
У Києві екстрені відключення світла
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Ввечері 7 жовтня за командою НЕК "Укренерго", після обстрілів, у Києві та області запровадили екстрені відключення світла.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Під час екстрених відключень графіки не діють.
"В разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі", – додали у повідомленні.
На правому березі Києва тимчасово призупинено рух електротранспорту через відсутність напруги в контактній мережі.
Доповнено:
О 21:13 в ДТЕК повідомили, що екстрені відключення світла скасували.
Нагадаємо:
Через проблему з електропостачанням частково знеструмлені водопровідні насосні станції. На правому березі міста перебої з водопостачанням.