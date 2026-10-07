У Києві скасували екстрені відключення світла

Ввечері 7 жовтня за командою НЕК "Укренерго", після обстрілів, у Києві та області запровадили екстрені відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Під час екстрених відключень графіки не діють.

"В разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі", – додали у повідомленні.

На правому березі Києва тимчасово призупинено рух електротранспорту через відсутність напруги в контактній мережі.

Доповнено:

О 21:13 в ДТЕК повідомили, що екстрені відключення світла скасували.

Нагадаємо:

Через проблему з електропостачанням частково знеструмлені водопровідні насосні станції. На правому березі міста перебої з водопостачанням.