Річна інфляція в Україні зросла до 10% – Держстат

Інфляція на споживчому ринку у вересні становила 2,1% порівняно із серпнем та 10,0% – із вереснем 2025 року.

Про це йдеться в новому експрес-випуску від державної служби статистики (Держстату).

Базова інфляція, відповідно, становила 2,0% до серпня 2026 року та 8,8% до вересня 2025 року.

Ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 1,9%. Найбільше подорожчали яйця – на 43,6%.

На 8,3–1,7% зросли ціни на цукор, рис, продукти переробки зерна, сало, молоко, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, соняшникову олію, м'ясо та м'ясопродукти.

Водночас на 5,7% і 2,3% подешевшали фрукти та овочі відповідно.

Одяг і взуття подорожчали на 8,5%, зокрема, одяг – на 9,4%, взуття – на 7,6%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,8% відбулося в основному через підвищення тарифів на водопостачання на 5,6% та на каналізацію – на 5,5%.

Ціни у сфері охорони здоров'я зросли на 1,7% насамперед через зростання цін на ліки на 2,6%.

Крім того, у вересні відбулося подорожчання пального та мастил на 5,2% і проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 2,5%.

Наостанок, послуги освіти подорожчали на 17,4%, а саме: вищої – на 23,3%, середньої – на 14,3%.

З повною інфляційною таблицею Держстату, де вересень 2026 року порівнюється з серпнем 2026 року, а також груднем та вереснем 2025 року, можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо:

У вересні Національний банк вирішив підвищити облікову ставку до 16% через посилення інфляційного тиску.