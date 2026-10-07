Ворог вдарив по складу мережі "Ашан"
Внаслідок російської атаки пошкоджено склад свіжих продуктів торгової мережі "Ашан", працівники не постраждали.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці торгової мережі "Ашан".
Сьогодні внаслідок ворожої атаки пошкоджено наш склад свіжих продуктів.
"Найважливіше – жоден співробітник не постраждав. Дякуємо нашим командам за стійкість та злагоджену роботу у складних умовах", – розповіли у компанії.
"Бережіть одне одного та не нехтуйте правилами безпеки під час повітряних тривог.
Тримаємося. Працюємо. Разом", – говориться у повідомленні.
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