Проти McDonald's подали позов із звинуваченням у фіксації цін за допомогою ШІ

Проти компанії McDonald's подано позов до федерального суду в Чикаго в рамках запропонованого загальнонаціонального колективного позову, в якому стверджується, що мережа фаст-фуду незаконно координує ціни в меню у своїх франшизах та ресторанах, що належать компанії, за допомогою системи ціноутворення на основі штучного інтелекту.

Про це повідомляє Reuters.

У позові, поданому в п'ятницю, йдеться про те, що McDonald's порушив антимонопольне законодавство США, вступивши у змову з незалежними франчайзі з метою фіксації цін за допомогою алгоритмів, навчених на непублічних даних.

Минулого тижня Reuters повідомляло, що система ціноутворення McDonald's використовує алгоритми машинного навчання для постійного аналізу даних із мільйонів щоденних транзакцій у майже 14 000 ресторанів мережі.

У своїй заяві, опублікованій у понеділок, McDonald's назвав ці звинувачення спекулятивними та необґрунтованими.

"Штучний інтелект не встановлює ціну на Big Mac чи будь-яку іншу позицію в меню", — заявила компанія. Вона зазначила, що франчайзі самостійно приймають рішення щодо ціноутворення, а використання інструментів рекомендацій щодо ціноутворення та аналітики є поширеним явищем у різних галузях.

Протягом останніх років позивачі у США подали низку колективних позовів, стверджуючи, що компанії використовували алгоритми або штучний інтелект для незаконної координації цін на готельні номери, оренду квартир та інші покупки.

Ларк Тернер, адвокат позивача, заявив у своїй заяві, що McDonald's "використовує свої величезні масиви даних та систему франчайзингу, щоб витискати з споживачів кожну копійку аж до останньої картоплини фрі".

Нагадаємо:

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's в Україні тимчасово переходить на скорочене меню в усіх ресторанах через пошкодження складу логістичного партнера після дронової атаки.