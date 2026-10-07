РФ знищила центральний склад мережі автосервісів АТЛ у Києві

Російський обстріл Києва повністю знищив центральний склад мережі автомагазинів та автосервісів АТЛ, через що найближчими днями її асортимент обмежиться запасами в магазинах і СТО.

Про це повідомила компанія у Facebook.

Через знищений хаб проходили основні обсяги олив, акумуляторів та автотоварів. У компанії повідомили, що люди живі.

Автомагазини й автосервіси продовжують працювати у штатному режимі. За заявою АТЛ, мережа завчасно розподілила товари між об'єктами та сформувала там оперативні запаси.

Водночас втрата центрального складу порушить логістику. Найближчими днями покупцям будуть доступні лише товари, які вже перебувають у підрозділах мережі.

Компанія заявляє, що продовжує виконувати зобов'язання перед партнерами та постачальниками. Масштаби руйнувань ще оцінюють, суму збитків не оприлюднили.

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