Російський удар залишив третину жителів Прилук без газу

Унаслідок нічної російської атаки на Прилуки пошкоджено газопровід середнього тиску, через що понад 18 тисяч з 51 тисячі мешканців тимчасово залишилися без газу.

Про це повідомив в.о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

На місці працюють команди Газмережі. Фахівці перевіряють мережі та обладнання для відновлення подачі газу. Строків завершення робіт Федоренко не назвав.

Під час атаки російська ракета зруйнувала цілий під'їзд житлового будинку, в якому мешкають, зокрема, працівники групи "Нафтогаз".

За словами Федоренка, на момент публікації було відомо про загибель однієї працівниці групи.

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