Світовий банк різко знизив прогноз ВВП України: очікує війни й у 2027 році

Світовий банк знизив прогноз зростання економіки України у 2027 році з 4% до 1,5%, і тепер активні бойові дії закладають на весь наступний рік.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на оновлений економічний огляд Світового банку, оприлюднений 6 жовтня.

У квітневому прогнозі банк припускав завершення активних бойових дій наприкінці 2026 року. Перегляд цього сценарію став причиною зниження очікуваного зростання на 2,5 відсоткового пункту.

У 2026 році Світовий банк очікує зростання реального ВВП України на 1,2% проти 1,8% торік. У 2028-му економіка, за його оцінкою, може зрости на 3%.

Головним джерелом невизначеності банк називає зовнішнє фінансування на 2027 рік. Значні потреби України ще не забезпечені коштами повністю, а переговори з міжнародними партнерами тривають.

Затримки з виконанням узгоджених реформ можуть додатково уповільнити надходження допомоги та збільшити дефіцит фінансування, застерігає Світовий банк.

Нагадаємо:

Український ВВП в другому кварталі збільшився лише на 0,4% – це у півтора раза менше, ніж у попередніх прогнозах.