Ціни на нафту зросли на $3 через атаки на танкери та шторм у США

Ціни на нафту зросли через почастішання атак на судна в Перській затоці та Ормузькій протоці, тоді як США скоротили видобуток через загрозу урагану для морських платформ.

Про це пише Reuters.

Як свідчать дані Trading Economics, станом на 11:55 за Києвом ціни на нафту Brent зросли на 4,1% – до 104,3 дол. за барель, а на WTI – на 4,14%, до 91,91 дол. за барель.

У середу ціни знизилися після того, як Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) погодилося прискорити вивільнення нафтових резервів та надати пріоритет постачанню дизелю в межах плану, запущеного в березні.

Водночас минулого тижня кількість атак на танкери, що проходили через Ормузьку протоку, сягнула максимуму з початку війни в Ірані, тоді як виробники з країн Перської затоки нарощували експорт.

Ескалація атак відбувається на тлі збільшення обсягів нафти, що вивозиться із затоки, але супроводжується вищими витратами та ризиками для вантажів і екіпажів.

У середу агентство морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO) повідомило про черговий обстріл: танкер на північ від Катару зазнав влучань кількох снарядів, унаслідок чого є постраждалі.

Ціни також зростають на тлі скорочення постачання, спричиненого наближенням урагану до районів морського видобутку в США, які є найбільшим у світі виробником нафти, що змушує компанії зупиняти роботу своїх платформ.

Станом на середу через шторм виробники нафти й газу в американській частині Мексиканської затоки призупинили видобуток близько 25,08% нафти та 16,37% природного газу від поточних обсягів.

Підтримку цінам також надали дані про запаси в США – запаси нафти скоротилися значніше, ніж очікувалося раніше.

Вони впали на 3,2 млн барелів – до 424,1 млн барелів, – тоді як аналітики, опитані агентством Reuters, прогнозували зниження на 1,7 млн ​​барелів.

Нагадаємо:

Нафтогазові доходи російського бюджету у вересні становили 452,4 млрд рублів і знизилися на 22% порівняно з вереснем 2025 року попри зростання цін на нафту.