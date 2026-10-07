Росіяни атакували Борщагівский завод ліків у Києві
Росіяни атакували Борщагівський завод ліків у Києві
Борщагівський ХФЗ
Російські військові вдарили по Борщагівському хіміко-фармацевтичному заводу (БХФЗ).
Про це повідомляє джерело ЕП на фармринку.
Влучання сталось 7 жовтня, близько 17:00. Деталей щодо масштабів втрат джерело не надало.
За оцінкою Forbes Україна, Борщагівських ХФЗ є сьомим найбільшим фармацевтичним виробником за виторгом.
До 1994 року завод входив до складу фармвиробника "Дарниці", але після приватизації став спільним українсько-американським підприємством. На 2026 рік "Дарниця" є власницею 31,81% заводу.
Нагадаємо:
Внаслідок ворожої атаки 4 жовтня 2026 року було зруйновано завод фармвиробника "Кусум" у Сумах.