Дрони зупинили роботу ще одного НПЗ в Росії

Нафтопереробний завод (НПЗ) у російському Волгограді призупинив роботу після атаки українських дронів 2 жовтня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела в галузі.

У день атаки губернатор Волгоградської області Андрєй Бочаров повідомляв про "масовану атаку БПЛА на промислову інфраструктуру", проте не повідомляв, на яку саме.

Пізніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Волгоградський НПЗ належить "Лкойлу". Він може переробляти близько 14 млн тонн нафти на рік або 280 тис. барелів на день – близько 5% загальноросійського обсягу.

Нагадаємо:

До цього цей НПЗ вже зупинявся 3 серпня. Його також атакували наприкінці травня та в лютому.