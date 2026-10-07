На правому березі Києва проблеми з водопостачанням після обстрілів – Кличко
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Через проблему з електропостачанням частково знеструмлені водопровідні насосні станції. На правому березі міста перебої з водопостачанням.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
За його словами, енергетики працюють над відновленням. Деталей щодо перебоїв Кличко не наводить.
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О 20:38 Кличко написав, що тиск в системі водопостачання поступово повертається до норми.
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У четвер 8 жовтня у частині регіонів країни будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла.