На правому березі Києва проблеми з водопостачанням після обстрілів – Кличко

Через проблему з електропостачанням частково знеструмлені водопровідні насосні станції. На правому березі міста перебої з водопостачанням.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, енергетики працюють над відновленням. Деталей щодо перебоїв Кличко не наводить.

Доповнено:

О 20:38 Кличко написав, що тиск в системі водопостачання поступово повертається до норми.

Нагадаємо:

У четвер 8 жовтня у частині регіонів країни будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла.