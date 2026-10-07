ДБР викрило масштабні оборудки із лісозаготівлею

У межах спецоперації "Зелений щит" працівники ДБР викрили злочинну організацію, учасники якої під виглядом виконання лісозаготівельних робіт отримували кошти від державного лісогосподарського підприємства та легалізували їх.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, а також Офіс генерального прокурора.

Злочинну організацію у 2023 році створив підприємець із Черкащини. Вона діяла на території Черкаської, Кіровоградської та Вінницької областей. До її складу увійшли працівники лісових господарств і бухгалтер — загалом вісім осіб.

"Організатор був засновником та директором товариства, яке не мало жодного працівника та необхідної техніки для проведення лісозаготівельних робіт", – зазначили у ДБР.

Водночас завдяки зв'язкам у державному лісогосподарському підприємстві, зокрема з директором філії лісогосподарського господарства на Вінниччині, він забезпечував укладення договорів із його регіональними філіями, стверджують слідчі.

Загальна вартість укладених договорів перевищила 178 млн грн.

За версією слідства, бухгалтерка готувала документи для участі в аукціонах та укладення договорів, а лісники підписували акти про нібито виконані роботи. На їх підставі держпідприємства перераховували кошти приватній компанії.

Надалі гроші виводили через близько 20 ФОПів, переводили у готівку та розподіляли між учасниками злочинної організації.

За одним із встановлених епізодів йдеться про заволодіння 9,2 млн грн коштів філії лісогосподарського підприємства на Вінниччині.

Щодо інших епізодів тривають експертизи, остаточний розмір збитків встановлюється.

У межах розслідування проведено понад 30 обшуків у трьох областях. Шістьох підозрюваних затримано.

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора організатору та сімом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру.

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