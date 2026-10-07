Міненерго попередило про можливі аварійні відключення після обстрілів

Після російських ударів по енергетичній інфраструктурі в окремих регіонах України можуть застосувати аварійні відключення, якщо ситуація в енергосистемі погіршиться.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"У разі погіршення ситуації в окремих регіонах можуть застосовуватися аварійні відключення", – зазначили у відомстві.

Наразі в частині регіонів діють погодинні відключення обсягом від 0,5 до 1,5 черги, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

В Укренерго пояснили, що обмеження потрібні через пошкодження від російських обстрілів і для уникнення перевантаження обладнання.

Споживання електроенергії станом на 09:30 було на 4,3% нижчим, ніж у цей самий час напередодні. За даними компанії, цьому сприяли ясна погода та робота побутових сонячних електростанцій, а також вимушені відключення.

Нагадаємо:

В ніч на 7 жовтня російський окупаційний режим масовано атакував Україну різноманітними засобами повітряного нападу. За даними Повітряних сил, ППО впоралася зі 161 ворожою ціллю.

У ніч на середу в столиці та більшості областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів балістичним озброєнням. У Києві та Дніпрі лунали вибухи.

Внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетики частина споживачів у Вінницькій, Харківській, Херсонській, Полтавській та Чернігівській областях тимчасово залишається без світла.