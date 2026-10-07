Два нафтові об'єкти та полігон: Зеленський розповів про відповідь РФ на її обстріли
Українські військові за добу завдали ударів по чотирьох цілях, які допомагають Росії фінансувати та вести війну.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Президент назвав два нафтові об'єкти та полігон у Пермському, Самарському й Астраханському регіонах РФ. Назв підприємств він не уточнив.
"Також є відповідь і в Чорному морі", – додав Зеленський, не розкривши, яку саме ціль атакували, але на відео, яке він опублікував, були кадри займання танкера у Чорному морі біля Сочі.
Президент назвав ці удари відповіддю на російські атаки по українцях. Даних про масштаби пошкоджень немає.
Нагадаємо:
У ніч проти 7 жовтня російські окупаційні війська здійснюють масштабну комбіновану атаку по території України, одночасно застосовуючи балістику, крилаті ракети та ударні безпілотники.
В ніч на 7 жовтня російський окупаційний режим масовано атакував Україну різноманітними засобами повітряного нападу. За даними Повітряних сил, ППО впоралася зі 161 ворожою ціллю.
У морі біля російського Сочі ввечері 6 жовтня спалахнула масштабна пожежа, з берега було видно полум'я та високий стовп густого чорного диму.