Новини 20 січня: енергетична криза у Києві, призначення Кубракова

Про аварійні відключення: на ранок 20 січня у кількох регіонах України були запроваджені аварійні відключення електроенергії через наслідки російського обстрілу.

Про водопостачання: через російські обстріли в Києві знеструмлено об'єкти водопровідної інфраструктури: в окремих районах немає води, у деяких - знижений тиск.

Про призначення у Міненерго: державним сектретарем призначили Максима Малашкіна, яки до цього обіймав таку ж посаду у Міноборони. Крім того, було призначено двох заступників Шмигаля - Валентину Москаленко та Анатолія Куцевола.

Про Гринчук: ексміністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що під час підготовки енергосистеми до зимових викликів влада "робила все по максимуму", однак фізичний захист об'єктів не може бути ефективним без посилення ППО.

Коментуючи "Міндічгейт", ексміністерка енергетики Світлана Гринчук сказала, що причини для вручення їй підозри немає.

Про ЧАЕС: внаслідок російської атаки Чорнобильська АЕС втратила все зовнішнє електропостачання, а також постраждали лінії електропередач до інших АЕС.

Ввечері ЧАЕС приєднали до обʼєднаної енергосистеми.

Про результати російських обстрілів: з жовтня 2025 року росіяни пошкодили 8,5 ГВт генеруючих потужностей в Україні, зокрема тепло- та гідроелектростанції. Невідкладні потреби у фінансуванні становлять 1 мільярд доларів.

Про тепло у Києві: під вечір у понад 1 600 житлових будинків Києва, в яких не було теплопостачання після атаки ворога минулої ночі, комунальники подали теплоносій.

Про Кубракова: Колишній віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков став радником президента Зеленського з питань інфраструктури.

Про новий рекорд євро: у середу, 21 січня, офіційний курс євро до гривні зросте на 42 копійки до 50,72 грн і оновить історичний максимум. Перед цим він був зафіксований на рівні 50,52 грн 13 січня.

Про резерви РФ: Росія отримала прибуток від стрімкого зростання цін на золото з початку війни в Україні, що принесло їй доходи, порівнянні з розміром суверенних резервів, заморожених у Європейському Союзі.

Знову про відключення у Києві: президент Зеленський заявив, що станом на вечір 20 січня більше мільйона споживачів у столиці без електрики.

Ексклюзиви ЕП:

Власник бізнесу, у який двічі поцілила РФ: "Якщо ти постраждав – ти ніхто. Ти грязь і мусор"

Під час війни багато підприємців вірять, що коли атака росіян торкнеться їх бізнесів, то у владі знайдуться ті, хто пояснять, що робити, куди йти, які документи збирати і яку допомогу можна отримати від держави.

Ці сподівання в інтерв'ю ЕП розвінчує власник бренду сублімованої їжі "Харчі" Станіслав Стародубцев. Він на власному досвіді розповідає про те, хто і як допомагає знищеному бізнесу.