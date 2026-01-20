В Києві понад мільйон споживачів без електрики – Зеленський

В Києві станом на вечір 20 січня більше мільйона споживачів без електрики.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Крім цього, за його словами, значна кількість будинків столиці без тепла – більш ніж 4 тисячі багатоповерхівок.

"Усі сили мають бути направлені, щоб полегшити ситуацію. Урядовці повинні дати нелінійні пропозиції, які захищатимуть життя і як перебудувати роботу – як підтримати людей, як підтримати бізнес", – наголосив він.

Президент підкреслив, що потрібна максимальна координація з бізнесом – як перерозподілити генерацію, наявне споживання так, щоб люди могли відчути стабілізацію ситуації, які потрібні додаткові програми підтримки для людей.

"Персональна відповідальність уряду за це – завтра я очікую конкретний, чіткий перелік дій та рішень", – заявив Зеленський.

Нагадаємо:

Як підкреслив міський голова Віталій Кличко, після нічного ворожого обстрілу ситуація в Києві з водопостачанням та теплом на лівому березі й на Печерську залишається складною.

Вдень 20 січня стало відомо, що у понад 1 600 житлових будинків Києва, в яких не було теплопостачання після атаки ворога минулої ночі, комунальники подали теплоносій. Водночас без тепла ще 4000 багатоповерхівок.