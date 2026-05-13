У четвер 14 травня відключень світла не заплановано

У четвер 14 квітня відключення світла не передбачені в жодному регіоні країни.

Про це повідомляє "Укренерго".

В "Укренерго" закликали перенести енергоємкі процеси на денний час з 11:00 до 15:00. Також енергетики закликали не використовувати потужні енергоприлади з 7:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00.

Під час повітряної тривоги ворог атакував об'єкти енергетики та промисловості на Львівщині, без електропостачання у області залишилися понад 10 тисяч абонентів.