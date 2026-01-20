Чорнобильська АЕС втратила зовнішнє електропостачання через ворожі обстріли – МАГАТЕ

Внаслідок російської атаки Чорнобильська АЕС втратила все зовнішнє електропостачання, а також постраждали лінії електропередач до інших АЕС.

Про це йдеться на сторінці МАГАТЕ в соцмережі Х.

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, сьогодні вранці, 20 січня, кілька українських електричних підстанцій, життєво важливих для ядерної безпеки, постраждали від масштабної військової діяльності.

"МАГАТЕ активно стежить за розвитком подій, щоб оцінити вплив на ядерну безпеку", – додав Гроссі.

Нагадаємо:

У грудні директор ЧАЕС Сергій Тараканов зазначив, що російський удар може зруйнувати внутрішнє радіаційне укриття на Чорнобильській атомній електростанції в Україні.

"Якщо ракета або дрон влучить прямо в неї або навіть впаде десь поблизу, наприклад, "Іскандер", не дай Боже, це спричинить міні-землетрус у цьому районі.

Ніхто не може гарантувати, що захисна споруда залишиться на місці після цього. Це головна загроза", – сказав він.