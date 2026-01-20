В кількох регіонах України запровадили аварійні відключення світла
В кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії через наслідки російського обстрілу 20 січня.
Про це повідомляє "Укренерго".
Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.
Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону", - порадили в "Укренерго".
Нагадаємо:
Уночі 20 січня російські окупанти атакували Київ, внаслідок чого постраждала людина. За словами Кличка, у Дніпровському районі було влучання в нежитлові будівлі.
5 635 багатоповерхових житлових будинків у Києві залишились без теплопостачання внаслідок російської атаки вночі 20 січня. Лівий берег міста також без води.