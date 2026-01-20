Міненерго отримало нову верхівку: деякі прийшли з Міноборони
Кабінет міністрів призначив державного секретаря Міністерства енергетики, а також двох заступників міністра.
Відповідні розпорядження уряду датовані 19 січня
Так, державним сектретарем призначили Максима Малашкіна, яки до цього обіймав таку ж посаду у Міноборони.
Крім того, було призначено двох заступників міністра енергетики Дениса Шмигаля - Валентину Москаленко та Анатолія Куцевола. Останній до призначення обіймав посаду заступника міністра оборони з питань євроінтеграції.
Нагадаємо:
13 січня Верховна Рада підтримала звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони.
14 січня Верховна Рада з другої спроби підтримала призначення Дениса Шмигаля першим віце-прем'єром - міністром енергетики.