"Зробили максимум": ексміністерка енергетики Гринчук про підготовку до атак РФ

Ексміністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що під час підготовки енергосистеми до зимових викликів влада "робила все по максимуму", однак фізичний захист об'єктів не може бути ефективним без посилення ППО.

Про це вона сказала в ефірі "Радіо Свобода".

За її словами, з вересня тривали планові та екстрені ремонтні роботи, а генерації для проходження зими було підготовлено достатньо навіть за низьких температур.

Водночас, зазначила Гринчук, з кінця вересня росіяни активізували комбіновані атаки по енергооб'єктах — зокрема балістикою та дронами.

"Не може працювати фізичний захист на 100% без ефективної роботи ППО. Звичайно, зараз треба посилювати протиповітряну оборону, тому що неможливо захистити проти балістики навіть фізичним захистом", — сказала вона, додавши, що окремі укриття-саркофаги витримували навіть ракетні удари.

Також ексміністерка заперечила вплив свого попередника Германа Галущенка на ухвалення рішень у Міненерго, заявивши, що керувала міністерством самостійно і не отримувала "конкретних вказівок".

Нагадаємо:

Ексочільниця Міненерго Світлана Гринчук заявила, що частина українських енергооб'єктів все ж отримала захист від ворожих атак.

"Я точно знаю, що в "Енергоатомі" захист зроблено… І з чого всі взяли, що немає захисту енергооб'єктів?" — сказала Гринчук.