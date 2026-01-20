Офіційний курс євро до гривні встановить історичний рекорд

У середу, 21 січня, офіційний курс євро до гривні зросте на 42 копійки до 50,72 грн і оновить історичний максимум. Перед цим він був зафіксований на рівні 50,52 грн 13 січня.

Про це свідчить офіційний курс Нацбанку України.

Своєю чергою курс долара до гривні подешевшає на 1 копійку до 43,25 грн.

Офіційні курси на середу 21 січня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 43,25 грн (43,26 грн станом на 20 січня);

1 євро – 50,72 грн (50,30 грн станом на 20 січня).

Читайте також: Рекордний курс: чому знецінюється гривня і чого очікувати далі?

Американські гірки. Чому знецінюється долар та яким буде курс гривні у 2026-му?

Нагадаємо:

12 грудня 2025 року офіційний євро встановив новий історичний рекорд у 49,51 грн (останній історичний максимум становив 49,40 грн 2 липня 2025 року)

Вдруге рекорд було встановлено 16 грудня - 49,65 грн за євро. Після чого він коливався приблизно на цьому рівні.