РФ з жовтня 2025 пошкодила 8,5 ГВт енергогенерації: Україні потрібна допомога на $1 мільярд

Російські обстріли з жовтня 2025 року пошкодили 8,5 ГВт генеруючих потужностей в Україні, зокрема тепло- та гідроелектростанції.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев в "Українському домі" в Давосі 20 січня на полях Всесвітнього економічного форуму, передає "Інтерфакс-Україна".

"Багато з цього було відновлено, а потім знову атаковано та зруйновано, і це все повторюється", – зазначив міністр.

Він наголосив, що захистити ці потужності було б дешевше, аніж відновлювати їх, однак Україні не вистачає засобів протиповітряної оборони.

За словами міністра, для покриття дефіциту Україна наразі імпортує рекордний обсяг електроенергії з Європи – 1,9 ГВт.

Водночас Соболев зазначив, що обстріли цієї зими, яка є одною із найхолодніших за багато років, призводять до відключень тисяч будинків в Дніпрі, Запоріжжі та Києві від електроенергії, води та опалення.

"Ми маємо пройти цю частину важкої зими, нам потрібно обладнання, його запаси вичерпалися.

Зараз невідкладні потреби становлять $1 млрд – генеруючі потужності, мобільні підстанції, бекапи, обладнання", – заявив глава Мінекономіки.

За його словами, в Україні вже працюють генератори загальною потужністю понад 1 ГВт, які допомагають утримувати бізнеси, але з ними також є проблеми в таку морозну погоду, тому їх потрібно більше.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський зазначив, що відбиття масованої комбінованої атаки РФ в ніч на 20 січня коштувало Україні мінімум 80 мільйонів євро. За його словами, в української ППО не стало менше ракет, але їх стало більше у ворога.