Кубраков радитиме Зеленському щодо інфраструктури та взаємодії з громадами

Колишній віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков став радником президента Зеленського з питань інфраструктури.

Про це Кубраков написав на своїй сторінці у Facebook, також відповідний указ опублікований на сайті Офісу Президента.

"Відсьогодні призначений радником президента України Володимир Зеленський питань інфраструктури та взаємодії з громадами. Ціную можливість посилити державну команду у цей надскладний період", – сказав Кубраков.

Він додав, що працюватиме над підтримкою спроможності громад та "впровадженням ефективної системи управління інвестиціями".

"Досвід нашої команди в Міністерстві над логістикою фронту, морським експортом та енергетичною безпекою стане фундаментом для нових рішень.

Нова посада — це можливість спрямувати цей досвід на стратегічне зміцнення інфраструктурної стійкості країни та розвитку громад", – підсумував Кубраков.

Перед цим, 16 січня, Зеленський зустрівся із Кубраковим.

Доповнено:

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський прокоментував призначення Кубракова.

"Я призначив Кубракова своїм радником – у тому числі по ситуації в Києві. Я буду чекати пропозицій. Я буду залучати й надалі фахових людей із команди України, які можуть приєднатися до державної роботи", – сказав Зеленський.

Нагадаємо:

9 травня 2024 року парламент звільнив Олександра Кубракова з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення України- міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У січні 2025 року тодішній міністр оборони Рустем Умєров призначив Кубракова своїм радником на громадських засадах.

1 грудня 2022 року Верховна Рада звільнила Кубракова з посади міністра інфраструктури і призначила його на посаду віце-прем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

20 травня 2021 року Верховна Рада підтримала призначення Кубракова на посаду міністра інфраструктури.

З листопада 2019 року до травня 2021 року Кубраков був головою Укравтодору, де, зокрема, займався проєктом Зеленського "Велике будівництво".