"Київводоканал" назвав райони без води та зі зниженим тиском після обстрілу

Через російські обстріли в Києві знеструмлено об'єкти водопровідної інфраструктури: в окремих районах немає води, у деяких - знижений тиск.

Про це повідомляє прес-служба "Київводоканалу".

Станом на 20 січня водопостачання відсутнє майже по всій Лівобережній частині столиці — у Деснянському, Дарницькому та Дніпровському районах. На житловому масиві Троєщина вода подається зі зниженим тиском.

На Правобережжі знижений тиск у мережах фіксують у Шевченківському, Солом'янському та Голосіївському районах. У Печерському районі водопостачання зберігається тільки в окремих зонах.

У "Київводоканалі" зазначили, що разом з енергетиками працюють над стабілізацією ситуації, відновленням електроживлення та поверненням системи до нормального режиму роботи.

