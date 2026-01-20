"А чому мені має бути підозра?" – Гринчук про "Міндічгейт"

Коментуючи "Міндічгейт", ексміністерка енергетики Світлана Гринчук сказала, що причини для вручення їй підозри немає.

Про це вона сказала в ефірі "Радіо Свобода".

"А чому мені має бути підозра? Я не робила в своїй роботі нічого такого, що могло би якимось чином не відповідати законодавству України", — сказала вона.

Гринчук зазначила, що знає причину свого звільнення, оскільки написала заяву сама, і подякувала народним депутатам та парламенту за підтримку звільнення.

За її словами, ситуація довкола скандалу була насамперед "медійною", і в таких умовах "неможливо було залишатися на посаді".

Нагадаємо:

Ексочільниця Міненерго Світлана Гринчук заявила, що частина українських енергооб'єктів все ж отримала захист від ворожих атак.

"Я точно знаю, що в "Енергоатомі" захист зроблено… І з чого всі взяли, що немає захисту енергооб'єктів?" — сказала Гринчук.

Ексміністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що під час підготовки енергосистеми до зимових викликів влада "робила все по максимуму", однак фізичний захист об'єктів не може бути ефективним без посилення ППО.