Зліт золота приніс РФ суму, майже еквівалентну замороженим у ЄС активам

Росія отримала прибуток від стрімкого зростання цін на золото з початку війни в Україні, що принесло їй доходи, порівнянні з розміром суверенних резервів, заморожених у Європейському Союзі.

Про це повідомляє Bloomberg.

За розрахунками Bloomberg, з лютого 2022 року вартість золотих запасів Центрального банку РФ зросла на понад 216 мільярдів доларів.

За даними Центробанку агресора, його міжнародні резерви на кінець минулого року досягли 755 млрд доларів, включаючи 326,5 млрд доларів у золоті

Водночас Центральний банк в основному утримувався як від великих покупок металу, так і від використання своїх золотих резервів протягом цього періоду, незважаючи на втрату доступу до іноземних цінних паперів і валют, заблокованих в рамках санкцій.

Наразі у ЄС заморожено близько 210 млрд євро (244 млрд доларів) російських суверенних активів.

Як повідомляють у Bloomberg, зростання вартості золота в злитках відновлює більшу частину втрачених фінансових можливостей Росії, навіть якщо це не повертає заблоковані резерви.

Хоча цінні папери та готівка, іммобілізовані в ЄС, не можуть бути продані або передані в заставу, золото все ще може бути монетизовано в разі потреби.

Росія, другий за величиною виробник золота в світі, видобуває понад 300 тонн цього металу на рік.

З 2022 року російське золото в злитках було виключене з західних ринків і більше не приймається Лондонською асоціацією ринку золота в злитках, що фактично унеможливлює його продаж на найбільшому в світі позабіржовому ринку дорогоцінного металу.

Це ускладнює будь-які потенційні великомасштабні продажі азійським покупцям, де РФ також зіткнеться з конкуренцією з боку нововидобутого золота, виробленого російськими виробниками, які перебувають під санкціями і які наразі не можуть продавати свою продукцію в інших країнах.

Банк Росії почав використовувати свої золоті запаси лише наприкінці минулого року, і їхні обсяги скоротилися на 0,2 млн тройських унцій до 74,8 млн тройських унцій.

Сьогодні золото становить 43% від загальних резервів РФ, порівняно з лише 21% до 2022 року.

Ціни на золото різко зросли за останні чотири роки, підтримані сильним попитом з боку центральних банків, постійними побоюваннями щодо інфляції та підвищеними геополітичними ризиками.

У 2025 році золото подорожчало приблизно на 65%, що є найсильнішим річним показником з 1979 року.

Нагадаємо:

Ціна на золото 20 січня вперше перевищила позначку в 4700 доларів за унцію, а ціна на срібло коливалася трохи нижче нового рекордного максимуму, оскільки глобальна напруженість спровокувала чергове тяжіння інвесторів до "тихої гавані".